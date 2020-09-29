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اتفاقية بين مركز الملك سلمان و«الهجرة الدولية» لتنفيذ مشاريع باليمن

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- أمس، اتفاقية مشتركة مع منظمة الهجرة الدولية، لتنفيذ عدة مشاريع للشعب اليمني الشقيق في قطاعات الإيواء والتعليم وتنسيق المخيمات في محافظات مأرب وعدن ولحج وحضرموت، يستفيد منها 224.918 فردا، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، بتكلفة 15 مليون دولار أمريكي.

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة، فيما وقعها عن المنظمة مديرها العام أنطونيو فيتورينو، وذلك بمقر المركز في الرياض.

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