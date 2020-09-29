شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين مركز الملك سلمان و«الهجرة الدولية» لتنفيذ مشاريع باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة، فيما وقعها عن المنظمة مديرها العام أنطونيو فيتورينو، وذلك بمقر المركز في الرياض.
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