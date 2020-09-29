شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري بريطانيا وبنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، سفير المملكة المتحدة المعين حديثا نيل كرومبتون. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ومن جهة أخرى استقبل سموه في مقر الإمارة بجدة سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة د. محمد جاويد باتواري، وجرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري بريطانيا وبنجلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.