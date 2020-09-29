شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري بريطانيا وبنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جهة أخرى استقبل سموه في مقر الإمارة بجدة سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة د. محمد جاويد باتواري، وجرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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