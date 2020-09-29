شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جوائز لطلاب المملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي والان نبدء بالتفاصيل
وحقق الميداليتين البرونزيتين كل من الطالب مروان الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة، الذي سبق وأن حقق ميدالية ذهبية في أولمبياد البلقان للناشئين في العام 2019، وميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الخليجي 2019، كما حقق خلال مسيرته مع «موهبة» ميداليتين فضيتين خلال مشاركته في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات الذي أقيم هذا العام 2020، ومشاركته في أولمبياد البلقان للناشئين في عام 2018، كما أسهم في رفع رصيد الوطن من الإنجازات من خلال تحقيقه 5 ميداليات برونزية منذ التحاقه مع «موهبة» في مشاركاتها الدولية في تمثيل الوطن في المسابقات الدولية.
وفي أول إنجاز له يحققه في مشاركاته الدولية، حقق الطالب مصطفى العلق من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، الميدالية البرونزية في مسابقة الأولمبياد الدولي للرياضيات، فيما حصد كل من الطالب حمزة الشيخي شهادة تقدير، تضاف إلى سجله في المشاركات الدولية، والمتمثل في 3 ميداليات وشهادتي تقدير، بينما حصلت الطالبة ثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة منذ بداية مشاركاتها في المسابقات الدولية في العام 2016 على 8 ميداليات، تنوعت ما بين الفضية والبرونزية و4 شهادات تقدير، وحقق الطالب محمد الشهري ثلاث ميداليات وشهادتي تقدير، وحقق خالد العجران من إدارة تعليم الرياض 7 ميداليات، تنوعت ما بين الذهبية والفضية والبرونزية وشهادتي تقدير، وجميعهم من طلاب «موهبة» الذين تم ترشيحهم من مسابقة موهوب في بداية مشوارهم نحو المشاركة الدولية.
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