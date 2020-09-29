شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية لضمان سلامة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس مع الفريق التنفيذي لموسم العمرة أمس الأول، سبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة وبحث الاستعدادات لموسم العمرة وذلك بمقر الرئاسة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما أمانة حملناها، ويجب على الجميع تهيئة الأجواء الآمنة المثالية للمعتمرين والزوار كي يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، بما يحقق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتقديم أرقى الخدمات لزوار وقاصدي بيت الله العتيق.

وأكد على توفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، استعدادا لاستقبال المعتمرين والمصلين بعد قرار عودة العمرة تدريجيا.

وحث الجميع على تنفيذ الخطط والحرص على التطوير والحضور وخدمة المعتمرين، خاصة فيما يخص سقيا ماء زمزم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعاون مع الجهات الأمنية في إدارة الحشود، ودخول المعتمرين للبيت العتيق وخروجهم منه بطريقة آمنة وسهلة، وضمان حصولهم على العلوم الفقهية الصحيحة المتعلقة بنسك العمرة وزيارة المسجد الحرام، ومعاملتهم باللطف واللين.