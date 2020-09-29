شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 272 محلا مخالفا بتاروت والان نبدء بالتفاصيل
وبينت البلدية أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد الغذائية، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.
ورفعت البلدية 3740 مترا مكعبا من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق خلال الشهر الماضي. وشملت النفايات ذات الحجم الكبير من مخلفات الأشجار والأثاث والأنقاض ومخلفات البناء والحفريات وغيرها، بالإضافة إلى 9282 طنا من النفايات المنزلية، وغسل وتعقيم وصيانة 2205 حاويات، ومسح 140 ساحة، وكنس 215 كم يدويا و250 كم آليا ورش 241 لترا من المبيدات. وأشارت البلدية إلى أن حملات النظافة ومن ضمنها حملة «تاروت جميلة بلا أنقاض»، تستهدف تعزيز جوانب النظافة العامة من خلال إزالة جميع الملوثات البصرية حول المنازل وفي الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، ورفع المخلفات ومنح أعمال معالجة مظاهر التلوث البصري الأولوية في معالجتها عبر المعايير المحددة.
ونفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالبلدية، برنامجا مكثفا لصيانة أعمدة الإنارة التي تغطي شوارع المدينة والضواحي، وشملت صيانة 135 «فانوس»، وإصلاح 11 «كيبل»، وتغيير فيوز 20 «بوكس» وإزاحة 6 أعمدة وإزالة 3 أعمدة إنارة.
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