شكرا لقرائتكم خبر عن 95.2 % نسبة التعافي من «كورونا» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 455 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 333.648 حالة، من بينها 11.090 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1034 حالة حرجة، كما تم تسجيل 841 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 317.846 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الوفيات بلغ 4712 حالة، بإضافة 29 حالة وفاة جديدة «يرحمهم الله جميعا»، لافتة إلى إجراء 44.112 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.