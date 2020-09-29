شكرا لقرائتكم خبر عن حريق محدود بـ«صحة» الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

نشب ظهر أمس، حريق في قسم صيانة السيارات التابع لوزارة الصحة والواقع بجوار مستشفى الملك فيصل العام بمحافظة الأحساء.

وأكد التجمع الصحي بالأحساء في بيان صادر، أن الحريق محدود، وفور نشوب الحريق باشرت فرق الدفاع المدني وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي الموقع، حسب خطة الطوارئ المعتمدة، وتم بحمد الله السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات.

وأكد التجمع، أن الحريق لم يصل للمستشفى ولم تتأثر الخدمات الصحية المقدمة نتيجة لذلك، وجارٍ التحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة المسببات.