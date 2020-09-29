شكرا لقرائتكم خبر عن حريق محدود بـ«صحة» الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد التجمع الصحي بالأحساء في بيان صادر، أن الحريق محدود، وفور نشوب الحريق باشرت فرق الدفاع المدني وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي الموقع، حسب خطة الطوارئ المعتمدة، وتم بحمد الله السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات.
وأكد التجمع، أن الحريق لم يصل للمستشفى ولم تتأثر الخدمات الصحية المقدمة نتيجة لذلك، وجارٍ التحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة المسببات.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق محدود بـ«صحة» الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.