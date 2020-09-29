شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 380 سيارة تالفة ولوحة إعلانية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية محافظة الجبيل، نحو 6355م3 من النفايات والأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر، ضمن الحملات الميدانية المكثفة لإزالة التشوه البصري في المحافظة، وذلك حسب الخطة المجدولة التي تم وضعها بهدف معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وكشف رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، عن تنفيذ البلدية لعدد من حملات النظافة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وإزالة مظاهر التلوث البصري، سعيا لتوفير أعلى مستويات السلامة والراحة، أسفرت خلال شهر سبتمبر الجاري عن إزالة 260 لوحة إعلانية مخالفة لاشتراطات رخص البلدية، ورصد وإزالة 1100 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الجدران، وإزالة 6365م3 من مخلفات الهدم والبناء وتوابع الحفر من الأراضي الفضاء، وإزالة 80 مظلة مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء، وإزالة 120 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين، وإزالة 80 موقعا للاستراحات وأحواش الماشية والصنادق المخالفة العشوائية، إضافة إلى إصلاح 350 موقعا لحفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وأعمدة الإنارة، ومعالجة 230 حاوية نظافة داخل الأحياء، وتنسيق ما يزيد على 65400م2 من الأشجار والمسطحات النباتية والزهور في الشوارع الرئيسية والفرعية ومعالجة 55م2 من واجهات المناطق العشوائية.

ونوه الدويش بأن البلدية كثفت جهودها في حملات النظافة من خلال كنس الشوارع داخل الأحياء والطرقات الرئيسة، وإزالة المخلفات داخل الأحياء، منوها بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات الخاطئة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم.

ودعا م. الدويش، الجميع، إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة عن الخدمات والمخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات «940».