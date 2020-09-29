شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مخالفة في 747 جولة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وانتهت الأمانة من غسل وتعقيم وتطهير 949 موقعا، بمشاركة 483 فردا من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7705 أطنان من النفايات، وإزالة 4388 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9397 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت الأمانة مواصلتها في متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، والتي تأتي من منطلق الحرص على سلامة المجتمع والسعي للمضي بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية من أجل وطن آمن ومستقر.
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