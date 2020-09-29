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نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية تطوير الكوادر الوطنية بالموانئ

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله-، بالتطور الذي شهدته الموانئ ، ومنها ميناء الملك عبدالعزيز الذي شهد مؤخراً زيادةً في قدرات المناولة، مبيناً أن الدعم الذي تحظى به الموانئ من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- يأتي باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتحول لمنصة لوجستية تقدم خدماتها بكل كفاءة واقتدار.

تطوير الخدمات

وأكد نائب أمير الشرقية، خلال استقباله، أمس، بمكتبه بديوان الإمارة، مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام م. حسان فقيها، أهمية العمل على تطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز دورها في صناعة التحول المنشود، والحرص على استقطاب الشركات القادرة على الإسهام الفاعل في ذلك، مشددا على أهمية العمل على تطوير الخدمات المقدمة في الميناء والمرافق المساندة، وتحويله إلى نقطة جذب للشركات المشغلة، مبيناً أن ذلك سينعكس بشكلٍ إيجابي على الحركة التجارية في المنطقة والمملكة. متمنياً سموه لـ «م. فقيها»، ومنسوبي ميناء الملك عبدالعزيز التوفيق.

دعم متواصل

وقدم مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل للميناء، وتوجيهاتهما المستمرة بالحرص على تطوير الأعمال، والاهتمام بالعنصر البشري، وأن يكون الميناء مساهماً فاعلاً في تحقيق المستهدفات المرسومة لقطاع الخدمات اللوجستية.

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