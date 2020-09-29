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إغلاق 10 محال تجارية مخالفة في بارق
متابعات الخليج 365 - واس
واصلت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق حملة معالجة التشوه البصري وتحسين واجهات المحال التجارية, ونفذت عدة جولات رقابية أغلقت من خلالها 10 محال تجارية مخالفة.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 10 محال تجارية مخالفة.
وأشار إلى أن الجولة شملت 30 محلاً تجارياً كلفتهم البلدية بتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية, وجرى إلزامهم توفير خدمة “مدى”, كما تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين, مؤكداً استمرار حملة الجولات الرقابية على مدار الساعة.
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