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2020-09-29 إغلاق 10 محال تجارية مخالفة في بارق متابعات الخليج 365 - واس واصلت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق حملة معالجة التشوه البصري وتحسين واجهات المحال التجارية, ونفذت عدة جولات رقابية أغلقت من خلالها 10 محال تجارية مخالفة. Advertisements وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 10 محال تجارية مخالفة. وأشار إلى أن الجولة شملت 30 محلاً تجارياً كلفتهم البلدية بتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية, وجرى إلزامهم توفير خدمة “مدى”, كما تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين, مؤكداً استمرار حملة الجولات الرقابية على مدار الساعة.

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