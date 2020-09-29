طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442 عبر بوابة ca.gov.sa الإلكترونية

ننشر طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442 للانضمام للمستحقين والمستحقات من برنامج الدعم الحكومي من أجل الحصول على مبالغ الدعم المقدمة من البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حال كان المتقدم مؤهلاً للاستفادة من الدعم.

ولكن يجب العلم بدايةً بأن التسجيل في برنامج حساب المواطن متوقفاً حتى تتم مراجعة الضوابط الخاصة بالبرنامج في المستقبل، حيث استقبل البرنامج طلبات التسجيل منذ أن تم إطلاقه في شهر ديسمبر لعام 2017 وحتى دورة الاستحقاق الثامنة والعشرون لشهر مارس 2020م، ولم يتم تحديد موعداً لاستقبال طلبات التسجيل الجديدة حتى الآن، ويتيح البرنامج في الوقت الحالي إمكانية إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

تم إطلاق برنامج حساب المواطن الوطني بتوجيهات ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين من أجل تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية المحتمل وقوعها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، حيث يشمل الدعم الحكومي الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح الأسعار لمنتجات الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة على المشروبات والسلع.

ويأتي ضمن الضوابط الخاصة بالبرنامج، بأن تتم مراجعة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين والمواطنات بواسطة حساب المواطن كل ثلاثة أشهر، أما عن طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي، فيمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

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الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية ( ca.gov.sa ).

). النقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

تعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهوية – تاريخ الميلادي بالهجري – رقم الجوال – رمز التحقق المرسل على الهاتف المُسجل) ثم “تسجيل”.

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

تغيير كلمة المرور الحالية.

النقر على “تعبئة أو استكمال الطلب”.

قم بتعبئة البيانات الخاصة بالتالي (بيانات عامة – بيانات العنوان – بيانات التابعين – الإفصاح عن الدخل – بيانات العقارات – بيانات الحساب البنكي – مراجعة الطلب).

ويتيح برنامج حساب المواطن إمكانية تغيير رقم الجوال وتغيير كلمة المرور من الصفحة الرئيسية للبرنامج، ومن يرغب في مشاهدة طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442، وخطوات تغيير رقم الجوال وكلمة المرور، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

حساب المواطن 1442

أطلق برنامج حساب المواطن قنوات رسمية لاستقبال اتصالات المستفيدين سواء عن طريق رقم تليفون حساب المواطن الموحد أو من خلال خدمة صوتك مسموع الإلكترونية أو عن طريق البوابة الإلكترونية وحساب خدمة المستفيدين على “تويتر”، ومن يرغب في التعرف على موعد نزول حساب المواطن الدفعة القادمة يمكنه ذلك من خلال موقعنا.

ويتيح البرنامج في الوقت الحالي استقبال طلبات الاعتراض على قيمة الاستحقاق الخاصة بالدفعة الرابعة والثلاثون لشهر سبتمبر 2020م، ومن يرغب في التعرف على خطوات تقديم شكوى حساب المواطن 1442، يمكنه ذلك من خلال موقع نجوم مصرية، ويجب على المستفيدين تحديث بياناتهم عند حدوث تغييراً على حالتهم حتى لا يتوقف الدعم.