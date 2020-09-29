موعد أداء العمرة للمواطنين المقيمين داخل أو خارج المملكة السعودية

صدر قرار السماح بأداء العمرة والحج وزيارتها تدريجياً مساء الثلاثاء من مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، تبدأ بشروط اتخاد اجراءات الصحة والسلامة.

وتم تقرير السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة مع عدة مراحل اتخدت لسلامة المعتمر والحفاظ على صخته من فايروس كورونا، وتوضح في المراحل الأتية:

ولمن يرغب بأداء العمرة سواءاً من داخل المملكة أو خارجها سيتم تنظيم الدخول من خلال تطبيق “اعتمرنا”، الذي ستنشره وزارة الحج والعمرة حيث يضمن معايير السلامة الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية”واس”.

ويوجب على جميع المعتمرين والزوار والمصلين ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التعليمات وجميع شروط السلامة من تعقيم وارتداء الكمامات وجعل مسافة بين الشخص والآخر وعدم التلامس.