، أمريكا أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكر مسؤولان عراقيان ودبلوماسيان غربيان، اليوم (الاثنين)، أن واشنطن أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق، بعد أن حذرت بغداد من أنها قد تغلق سفارتها، في خطوة يخشى العراقيون أن تحول بلدهم إلى ساحة حرب.
وأضافوا أن واشنطن بدأت بحلول أمس تنفيذ استعدادات لسحب العاملين الدبلوماسيين إذا ما صدر قرار يقضي بذلك، وفقاً لـ "رويترز".
من ناحيتهما، بين مصدران حكوميان في العراق، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هدد بإغلاق السفارة في مكالمة هاتفية قبل أسبوع مع الرئيس برهم صالح.
ويخشى العراق أن يتبع سحب الدبلوماسيين عمل عسكري سريع يستهدف الميليشيات، التي ترى واشنطن أنها مسؤولة عن الهجمات.
أمريكا أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-28
ذكر مسؤولان عراقيان ودبلوماسيان غربيان، اليوم (الاثنين)، أن واشنطن أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق، بعد أن حذرت بغداد من أنها قد تغلق سفارتها، في خطوة يخشى العراقيون أن تحول بلدهم إلى ساحة حرب.
وأضافوا أن واشنطن بدأت بحلول أمس تنفيذ استعدادات لسحب العاملين الدبلوماسيين إذا ما صدر قرار يقضي بذلك، وفقاً لـ "رويترز".
من ناحيتهما، بين مصدران حكوميان في العراق، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هدد بإغلاق السفارة في مكالمة هاتفية قبل أسبوع مع الرئيس برهم صالح.
ويخشى العراق أن يتبع سحب الدبلوماسيين عمل عسكري سريع يستهدف الميليشيات، التي ترى واشنطن أنها مسؤولة عن الهجمات.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
09:24 PM
بغداد تتخوف من عمل عسكري ضد الميليشيات
ذكر مسؤولان عراقيان ودبلوماسيان غربيان، اليوم (الاثنين)، أن واشنطن أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق، بعد أن حذرت بغداد من أنها قد تغلق سفارتها، في خطوة يخشى العراقيون أن تحول بلدهم إلى ساحة حرب.
وأضافوا أن واشنطن بدأت بحلول أمس تنفيذ استعدادات لسحب العاملين الدبلوماسيين إذا ما صدر قرار يقضي بذلك، وفقاً لـ "رويترز".
من ناحيتهما، بين مصدران حكوميان في العراق، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هدد بإغلاق السفارة في مكالمة هاتفية قبل أسبوع مع الرئيس برهم صالح.
ويخشى العراق أن يتبع سحب الدبلوماسيين عمل عسكري سريع يستهدف الميليشيات، التي ترى واشنطن أنها مسؤولة عن الهجمات.
، أمريكا أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.