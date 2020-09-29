أخبار السعودية اليوم.. إسقاط خلية إرهابية مرتبطة بإيران.. وتورط عصابة في جمع وتحويل 120 مليونًا قبل ضبطها بالرياض

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين؛ حيث أطاحت شرطة الرياض بتنظيمٍ عصابي مكون من 6 وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر بلغ مجموعها 120 مليون ريال يشتبه أنها نتاج غسل أموال، بينما كشفت رئاسة أمن الدولة عن إطاحتها بخلية إرهابية تدربت عناصرها تحت أعين الحرس الثوري الإيراني، وإلى التفاصيل:

«الموارد البشرية» تجدد التذكير بعمل موظفي الحكومة في القطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن موظفي الدولة لا يُسمح لهم بالعمل بالقطاع الخاص، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلاً: «لا يسمح لموظفي الدولة العمل بالقطاع الخاص أو مزاولة الأنشطة التجارية».

عصابة غسل أموال بالرياض تتورط في جمع وتحويل120 مليون ريال

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من 6 وافدين، «من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع»، والقبض عليهم لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة، وثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها 120 مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية.

بالفيديو والصور.. أمن الدولة يطيح بخلية إرهابية.. عناصرها تدربوا بمواقع الحرس الثوري الإيراني

صرَّح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

فيديو يوثق شاحنة تسير عكس الاتجاه بالطائف.. و«المرور» يتدخل

تفاعل «المرور السعودي»، مع مقطع فیدیو نشره أحد المغردین عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، یظھر شاحنة كبیرة تقوم بعبور الرصيف للاتجاه المعاكس على جسر الأمير محمد بن عبدالعزيز في الطائف، وقال «المرور» عبر حسابه: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

«المرور» يعلن موعد تطبيق الرصد الإلكتروني للشاحنات بجدة

نبّه «المرور السعودي»، اليوم الاثنين، إلى بدء الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة وذلك بعد ستة أيام في محافظة جدة، وقال المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع - تويتر- «6 أيام عدد الأيام المتبقية لتفعيل الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة، وذلك في محافظة جدة»، «هدفنا سلامتكم».

بالفيديو.. 6 إجراءات لحماية حسابك على منصة «مدرستي» من الاحتيال المالي

وجّهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مجموعة من النصائح والإجراءت لحماية حسابات الطلاب والطالبات على منصة مدرستي من الاحتيال المالي، وتضمنت الإجراءات والنصائح التي يجب اتباعها لحماية الحسابات على المنصة الخاصة بالتعليم عن بُعد، التعامل مع المنصات التعليمية الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم تفاديًا للاحتيال والحرص على استخدام كلمة مرور قوية للجهاز الشخصي يصعب على الآخرين التعرف عليها، ثم حفظها في مكان آمن.

5 إجراءات احترازية مهمة لسلامة المعتمرين بالمسجد الحرام

كشفت رئاسة شؤون الحرمين، عن أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام، لسلامة المعتمرين، وذلك بعد قرار عودتهم مرة أخرى، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

6 خطوات لإرفاق «مشهد الدراسة» عبر تطبيق «مؤسسة التقاعد»

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أوضحت مؤسسة التقاعد، خطوات إرفاق مشهد الدراسة عبر تطبيق المؤسسة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر موقع «تويتر» قائلاً: «لإرفاق مشهد الدراسة من خلال تطبيق المؤسسة عليك اتباع الخطوات التالية»، ( دخول التطبيق - أيقونة بلاغات - اختيار اسم المستفيد - اختيار الحالة طالب/ غير طالب - تاريخ تغير الحالة «تاريخ المشهد الدراسي - بعد ذلك إرفاق صورة المشهد الدراسي وتقديم الطلب.).

وزارة الصحة تكشف آخر أرقام التعافي من فيروس كورونا

تصدّرت جدة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 161 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 310439 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

«التنمية الاجتماعية»: مستفيد الضمان يتملك العقارات في 3 حالات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي تمكّن مستفيدي الضمان الاجتماعي من تملك عقارات أو أراضي، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلاً: يمكن للمستفيد أن يمتلك عقارات في وقت واحد وفق الآتي:

- عقار سواء كانت سكن أو أرض سكنية بشرط أن لا تكون مُعَدَّة للتجارة.

- أرض سكنية واحدة لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع.

- عقارات مشاعة آلت إلية عن طريق الإرث بشرط أن لا تكون مُعدة للتجارة.

فيديو يوثق مخالفات «الذوق العام» الأكثر حدوثًا بالسعودية

كشف مدير جمعية الذوق العام، بدر الزياني، عن أكثر 3 مخالفات للذوق العام تم رصدها في المملكة، وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية»، إن المخالفات الأكثر شيوعًا في المملكة هي السير بثياب النوم والشورت ورفع مستوى صوت الموسيقى في الأماكن العامة.

«ساما»: أكثر من 178 ألف تمويل سكني جديد للأفراد حتى أغسطس الماضي بنمو 85%

تجاوز إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديدة حتى شهر أغسطس من العام الجاري2020 جميع ما قُدم من تمويل عقاري من جميع الممولين من مصارف وشركات تمويل خلال العام الماضي 2019 كاملاً، وارتفع عدد عقود التمويل السكني العقاري الجديدة خلال شهر أغسطس 2020م، إلى 22.121 عقدًا بقيمة تجاوزت 10.1 مليارات ريال، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

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