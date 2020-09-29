«طقس الثلاثاء»: سحب رعدية وسماء غائمة جزئيًا على 4 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الثلاثاء؛ لافتة إلى سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى « تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة».

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون خفيف إلى متوسط الموج.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 42 درجة مئوية في مكة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 19 درجة.