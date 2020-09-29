المرحلة الأولى لأداء العمرة بداية من التسجيل في «اعتمرنا» حتى الوصول للحرم

بدأت عملية وضع الحواجز في المسجد الحرام تمهيدًا لاستقبال المعتمرين في المرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا.

وسجل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق «اعتمرنا» أمس وفقًا لما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة و الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين.

وإلى ذلك أكد مساعد الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات لشؤون النقل أسامة عبدالوهاب أن كل من سيصل لتأدية العمرة ستطبق عليه الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد بعد الحصول على الترخيص، مشيرًا إلى النقابة العامة للسيارات وفرت حافلات موجودة في مناطق محددة بمكة المكرمة في محيط المسجد الحرام.

وقال خلال لقائه على قناة «الإخبارية»: «قبل صعود الراكب للحافلة يتأكد موظف نقابة السيارات أن هذا الشخص معه ترخيص للعمرة بأنه سليم صحياً ويستطيع ركوب الحافلة في تباعد معين كي يصل للحرم من أجل تأدية النسك في راحة واطمئنان لافتًا إلى هناك مواقف مخصصة من أجل اجتماع الأفواج محددة من قبل وزارة الحج والعمرة في محيط المسجد الحرام».

وأوضح «أن القادم إلى مكة يصل لمواقف حجز سيارات بمنطقة كدي بجنوب مكة ثم ينتقل بالحافلة أو السيارة الصغيرة إلى منطقة التجمع في محيط المسجد الحرام لضمان سلامة المعتمرين حتى يصل لتأدية العمرة في أمان واطمئنان من خلال رقابة مباشرة».

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«إتاحة تطبيق اعتمرنا»

أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق «اعتمرنا» عبر الأجهزة الذكية ( Androidوios) للراغبين بأداء العمرة؛ حيث يتيح يتيح التطبيق للراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وسيتم تسجيل البيانات المدخلة من قِبَلِ قاصدي الحرمين الشريفين؛ حيث سيكون مرتبطًا بتطبيق توكلنا بشكل مباشر، وستتضمن تلك الخطوة عددًا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس COVID-19.

كما يتضمن التطبيق إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوافرة، واختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات.

«خطوات التسجيل»

- تحميل تطبيق اعتمرنا من «ios» أو «Android».

- تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

-لابد من التسجيل في تطبيق توكلنا و خلو المعتمر من فيروس «19-COVID»

-الحصول على التصريح.

-الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة؛ حيث سيعلن عن الأماكن لاحقًا.

- إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز؛ حيث لابد من التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح.

- لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية.

- ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين «مواقف السيارات»

- التوجه إلى الحرم المكي.

- بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

يشار إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة في «المسجد الحرام» حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

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كما أنه بإمكان المتواجدين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

«تصريح مجاني»

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن تصريح العمرة مجاني ودون مقابل مالي.

وشدد، خلال لقائه في برنامج الراصد، على قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى الحرم المكي إلا بعد التسجيل في تطبيق اعتمرنا، مشيرًا إلى أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 و65 سنة.

وقال: إن هناك خطة دقيقة محسوبة بالثواني من مرحلة دخول كل فوج من المعتمرين إلى الحرم المكي وأداء الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة وحتى خروجهم.

«تعقيم الحرم المكي»

أكدت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، بتعقيم الحرم المكي 10 مرات يوميًا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداءً من الأحد المقبل، إضافة على توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة.

فيما أكدت وزارة الحج والعمرة منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود؛ حيث سيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًا، كما تم تجهيز فرق طبية متخصصة، وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض فيروس كورونا على أي معتمر.

وفي هذا الصدد وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين، يضم جميع وكالات الرئاسة التابع لها إدارات ميدانية بالمسجد الحرام سواء الخدمية أم الهندسية أو العلمية، استعداداً لاستقبال المعتمرين في يوم 17 صفر الجاري.

وشدد السديس على تنفيذ الخطط وحوكمتها، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية، لضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، مؤكداً التعاون المميز من قبل جميع الجهات الحكومية الأخرى العاملة بالمسجد الحرام.

«مراحل العمرة»

يُذكر أن أن الموافقة الكريمة، صدرت على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وفق ترتيبات ومراحل محددة، تشمل إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق المراحل التالية:

- المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

- المرحلة الثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

-المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

- المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

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