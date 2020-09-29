«التأمينات الاجتماعية»: حقوق تأمينية يجوز الجمع بينها

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحالات التي يجوز فيها جمع الحقوق التأمينية للمشترك أو للمستحقين المعاش.

وأوضحت مؤسسة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يمكن جمع الحقوق التأمينية للمشترك في حالات محددة.

جمع الحقوق التأمينية

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يجوز للمشتركين الجمع بين الحقوق التأمينية على النحو التالي:

- يجمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لايجاوز (100%) من أكبر المقدارين التاليين:-

أ- متوسط الأجر الذي تم حساب عائدة العجز المهني على أساسه بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضيه بواقع(7%) عن كل سنه من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين.

ب- أو متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.

- يحق للمشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال- الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية.

- يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش أو العائدة عن الأب، وما يستحق لهم فيهما عن الأم.

- يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأب والأم.

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- يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق.

- يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له، إذا كان من العاجزين عن الكسب.

- إذا استحق أي من «الوالدين- الجدين- الأخوة والأخوات»، أكثر من معاش أو معاش وعائدة يمنح له الأكبر منها فقط، غير انه إذا كانت العائدة أو المعاش الأكبر يقل عن(3000) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من العائدة أو المعاش الآخر ما يكمل مجموع مايتقاضاه إلى هذا القدر كحد أقصى.

- تجمع الأرملة بين نصيبها في العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل.

- إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة - فيما عدا أرملة المشترك- يعمل بأجر، يساوي نصيبه في المعاش أو العائدة، أو يزيد عليه/ يوقف صرف معاشه أو عائدته، فإن كانت قيمة العائدة أو المعاش قيمة الأجر، يخفض مايستحقة من العائدة أو المعاش بمقدار قيمة الأجر، ومع ذلك يحق له الجمع بينهما في حدود(3000) ريال، فإن نقص الأجر عن ذلك القدر يمنح له من المعاش أو العائدة القدر الذي يكمل هذا الحد.

- يحق لأفراد عائلة المشترك الجمع بين أكثر من منحة وفاة إذا كانت مستحقة عن أكثر من مشترك.

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