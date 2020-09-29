قائمة أسلحة الخلية الإرهابية: رشاشات وبنادق قناصة وأجهزة تنصت متطورة

تمكنت الجهات المختصة برئاسة أمن الدولة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات؛ حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكرًا لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وأسفرت العملية الأمنية حسبما صرَّح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، عن النتائج الآتية:

أولًا: القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.

ثانيًا: ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، والمضبوطات كالآتي:

1 ـ عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك.

2 ـ عدد (67) فتيلًا متفجرًا.

3 ـ عدد (51) صاعقًا متفجرًا كهربائيًا.

4 ـ مجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إليكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات.

5 ـ عدد (5.28) كجم من البارود الناعم والخشن.

6 ـ عدد (17) عبوة تحتوي على مواد كيميائية.

7 ـ عدد (13) جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية.

8 ـ عدد (2) مفاتيح استقبال دائرة كهربائية.

9 ـ عدد (4) أجهزة تنصت متطورة.

10 ـ عدد (1) مكينة لحام.

11 ـ عدد (4) رشاشات كلاشنكوف.

12 ـ عدد (1) بندقية G3.

13 ـ عدد (1) بندقية قناص.

14 ـ عدد (2) مسدس.

15 ـ عدد (1) بندقية صيد هوائية.

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16 ـ عدد (4620) ذخيرة حية متنوعة.

17 ـ عدد (18) مخزن رشاش ومسدسًا.

18 ـ حاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصات.

19 ـ عدد (1) حقيبة تحتوي معدات تنظيف أسلحة.

20 ـ عدد (14) سلاحًا أبيض قتاليًّا «سكين».

21 ـ ملابس عسكرية.

22 ـ عدد (2) منظار قناصة.

23 ـ عدد (1) منظار ليلي.

24 ـ عدد (3) أجهزة اتصال لاسلكي.

25 ـ عدد (1) جهاز كمبيوتر محمول.

26 ـ عدد (2) جهاز خرائط قارمن.

27 ـ عدد (1) نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.

28 ـ عدد (11) جهاز هاتف محمول.

29 ـ عدد (2) جهاز لوحي ذكي.

30 ـ عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، و6 ذواكر تخزين داخلية.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.

وشدد رئاسة أمن الدولة على مواصلة التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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