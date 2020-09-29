13 مركزا ومستشفيان للتأهيل الطبي بالمناطق

تطوير وإنجازات
من أبرز الإنجازات التي أكد عليها التقرير تحديث واعتماد الدليل الإجرائي الخاص بمكاتب مساندة لتشمل خدمات ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الرعاية المنزلية، والانتهاء من المرحلة الأولى من المكاتب المساندة بافتتاح عدد 10 مكاتب موزعة على مستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى مستشفيين متخصصين في الرياض والمدينة المنورة. بالإضافة إلى تطبيق برنامج رفع الأداء للعاملين في مراكز وأقسام التأهيل الطبي في 67 مستشفى في جميع المناطق والمحافظات الصحية واعتماد دليل برنامج تحسين جودة الخدمات. وكشفت الوزارة عن تطبيق برنامج تحسين جودة الخدمات المقدمة في مراكز وأقسام التأهيل الطبي في 9 مستشفيات من شهر أغسطس حتى تاريخه وتم توحيد نماذج الخدمات المقدمة في مراكز وأقسام التأهيل الطبي والعمل على أتمتتها.
التدريب
بالنسبة لبرامج التدريب فأكد تقرير الوزارة أنه تم تنفيذ عدد 5 دورات تدريبية، وبلغ عدد المبتعثين (123) لمختلف تخصصات التأهيل الطبي لدرجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس. كما يشارك الكثير من الممارسين في مجالات العلاج بالتأهيل في العديد من المؤتمرات والمناسبات مثل اليوم العالمي للعلاج بالتأهيل. وأوضح التقرير أن الهدف هو تقديم الخدمات التأهيلية المتكاملة والمتخصصة في جميع المستويات الصحية وفقا لأعلى المعايير الطبية بهدف تحسين أو تعديل الحالة الجسدية أو العقلية لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يمكنهم من استعادة قدرتهم على العمل والقيام بما يلزمه من نشاطات الرعاية الذاتية في الحياة.
الابتعاث
في مجال الابتعاث للتأهيل الطبي بلغ عدد المبتعثين عبر برنامج «وظيفتك بعثتك» لمختلف تخصصات التأهيل الطبي لدرجة الماجستير والبكالوريوس 60 مبتعثا. كما يبلغ عدد أقسام العلاج الطبيعي في مستشفيات وزارة الصحة 194 قسما، فيما بلغ عدد أقسام العلاج الوظيفي 33 قسما، إلى جانب 21 قسما للأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، و7 أقسام لعلاج علل النطق والتخاطب.
المراكز الـ13 للتأهيل الطبي
مركز التأهيل الطبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة
مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة (24 سريرا)
مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة (32 سريرا)
مركز التأهيل بمستشفى الملك سعود بعنيزة
مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك خالد بحائل
مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك فهد بالهفوف
مركز التأهيل الطبي بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض
مركز التأهيل الطبي بمجمع الدمام الطبي
مركز التأهيل الطبي بمستشفى الولادة
مركز التأهيل الطبي بجازان
مركز التأهيل الطبي بنجران
مركز التأهيل الطبي بالجوف
مركز التأهيل الطبي بمستشفى النقاهة بالحدود الشمالية
أقسام العلاج الطبيعي
تقدم الوزارة خدماتها من خلال 267 قسما كالآتي
227 قسما للعلاج الطبيعي
15 قسما للعلاج الوظيفي
9 أقسام لعلاج أمراض النطق والتخاطب
16 قسما للأطراف الاصطناعية
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