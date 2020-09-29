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خدمة تأشيرات السفر لـ29 دولة من غرفة مكة

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تتأهب الغرفة التجارية بمكة المكرمة لافتتاح فرع بمقرها لمكتب خدمات تأشيرات الفيزا للدول الأوروبية، لخدمة المستفيدين في مكة المكرمة والمناطق القريبة منها، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة VFS Global المتخصصة في هذا المجال، لتقدم حزمة من الخدمات الاستثنائية للمستفيدين، تحقيقا لشعار الغرفة «تنمية الاعمال والمجتمع».

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي أن المركز الجديد سيضاف لحزمة الفروع الخدمية الحكومية والخاصة التي تقدم للمستفيدين في مقر الغرفة الرئيس، مبينا أن مركز التأشيرات العالمية من بين المشاريع التي سعت الغرفة لتوفيرها للمستفيدين تحقيقا لاستراتيجيتها التي تهدف إلى تنمية الأعمال والمجتمع.

وقال إن مثل هذه الخدمات تفتح آفاقاً جديدة للخدمات المقدمة للمواطنين في مكة المكرمة وللتجار والصناع وأصحاب الأعمال على حد سواء، لتضاف إلى حزمة الخدمات الأخرى بالمقر الرئيس لغرفة مكة.


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