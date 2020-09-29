إطلاق سراح 13 مستفيدا من العفو بالقصيم

وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، أن إطلاق سراح 13 مستفيداً ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو، جاء بمتابعة من أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، داعيا بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح 13 مستفيدا
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