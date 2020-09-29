إطلاق سراح 13 مستفيدا من العفو بالقصيم

أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 13 مستفيداً من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم شروط العفو، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، أن إطلاق سراح 13 مستفيداً ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو، جاء بمتابعة من أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، داعيا بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.