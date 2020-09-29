السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة بلغ 35 ألفًا و 445 شخصًا، حتى اليوم.

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00:42ت م

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أديس أبابا 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليون و 460 آلفًا و 84 إصابة .وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة بلغ 35 ألفًا و 445 شخصًا، حتى اليوم.// انتهى //00:42ت م0251

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