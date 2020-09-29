السعودية اليوم / الرئيس التونسي يشدّد على وجوب تشخيص أسباب ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا



تونس 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيِّد على وجوب تشخيص أسباب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بجائحة

وأكد الرئيس سعيِّد خلال إشرافه اليوم ، على اجتماع مجلس الأمن القومي في تونس ضرورة أن تكون للدولة سياسة واحدة يقع تطبيقها على المستوى المركزي وفي الجهات، منتقدًا ما يقوم به البعض من بث للفزع وتغذية النزعات الجهوية والانقسامات.

ودعا المواطنين إلى الالتزام الصارم بـ"البروتوكول" الصحي الذي وضعته الجهات المعنية، مؤكدًا أنه في صورة تفاقم العدوى وارتفاع عدد الوفيات، يمكن إعلان حظر التجوال مجددًا بكامل البلاد.

وتطرّق من جهة أخرى إلى ارتفاع منسوب الجريمة في تونس مشددا على وجوب التصدي بحزم لهذه الجرائم النكراء وتطبيق القانون على كل المجرمين.

كما تطرق كذلك إلى بطء الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد، عادًا أن من أدانهم التاريخ لن ينتظر المجتمع حكم القضاء لإدانتهم، قائلا في هذا السياق علينا جميعا أن نكون في مستوى المرحلة التاريخية التي نعيشها اليوم.

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تونس 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسشدّد الرئيس التونسي قيس سعيِّد على وجوب تشخيص أسباب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بجائحة كورونا في البلاد، وبحث طرق محاصرة هذا الوباء.وأكد الرئيس سعيِّد خلال إشرافه اليوم ، على اجتماع مجلس الأمن القومي في تونس ضرورة أن تكون للدولة سياسة واحدة يقع تطبيقها على المستوى المركزي وفي الجهات، منتقدًا ما يقوم به البعض من بث للفزع وتغذية النزعات الجهوية والانقسامات.ودعا المواطنين إلى الالتزام الصارم بـ"البروتوكول" الصحي الذي وضعته الجهات المعنية، مؤكدًا أنه في صورة تفاقم العدوى وارتفاع عدد الوفيات، يمكن إعلان حظر التجوال مجددًا بكامل البلاد.وتطرّق من جهة أخرى إلى ارتفاع منسوب الجريمة في تونس مشددا على وجوب التصدي بحزم لهذه الجرائم النكراء وتطبيق القانون على كل المجرمين.كما تطرق كذلك إلى بطء الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد، عادًا أن من أدانهم التاريخ لن ينتظر المجتمع حكم القضاء لإدانتهم، قائلا في هذا السياق علينا جميعا أن نكون في مستوى المرحلة التاريخية التي نعيشها اليوم.// انتهى //00:03ت م0247

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