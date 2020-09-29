

محايل 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق حملة معالجة التشوه البصري وتحسين واجهات المحال التجارية, ونفذت عدة جولات رقابية أغلقت من خلالها 10 محال تجارية مخالفة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 10 محال تجارية مخالفة.

وأشار إلى أن الجولة شملت 30 محلاً تجارياً كلفتهم البلدية بتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية, وجرى إلزامهم توفير خدمة "مدى", كما تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين, مؤكداً استمرار حملة الجولات الرقابية على مدار الساعة.

// انتهى //

23:42ت م

0246





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية بارق تغلق 10 محال تجارية مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.