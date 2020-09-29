السعودية اليوم / ممثلون من إيرلندا والمملكة المتحدة وأمريكا يجتمعون لتعزيز البحث التعاوني في ظل كوفيد-19



واشنطن 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

‏عقد ممثلون من جمهورية إيرلندا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعاً افتراضياً اليوم لتعزيز البحث التعاوني في ظل جائحة كوفيد-19.

وأصدر ممثلو الدول، بياناً مشتركاً عقب الاجتماع، أعربوا فيه عن تطلع مؤسسة العلوم في إيرلندا والمملكة المتحدة للبحوث والابتكار والمؤسسة الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة إلى الاستفادة من نقاط القوة البحثية لكل دولة لتعزيز القدرات اللازمة لتعزيز التنبؤ بتفشي الأمراض المعدية والوقاية منها.

وأشار البيان إلى أن هذا الجهد المشترك سيؤدي إلى تعزيز الشراكات البحثية القوية بالفعل - وتشجيع شراكات جديدة - نحو الذكاء التنبئي لتفشي الأمراض في المستقبل في نظام متكامل للاكتشاف السريع والتحليل والنمذجة والتدابير المضادة.

وأوضح البيان المشترك، أن الاجتماع يجسد الالتزام المستمر لإيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات البحث والتطوير الأكثر إلحاحًا في العالم.

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23:23ت م

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