السعودية اليوم / المجلس البلدي بالحرث يناقش المشروعات البلدية والفرص الاستثمارية



الحرث ١١ صفر ١٤٤٢ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ م واس

عقد المجلس البلدي في محافظة الحرث اليوم جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس المجلس علي بن أحمد أبوعقيلة, جرى خلالها مناقشة عدد من الموضوعات واتخذ حيالها القرارات اللازمة.

وأوضح أبو عقيلة ، أن المجلس ناقش في جدول أعماله ، احتياجات المحافظة من مشروعات تنموية ، والفرص الاستثمارية المتاحة، والمشروعات القائمة والمتعثرة ، وصيانة الحدائق ومرافقها، إضافة إلى أوضاع المسطحات الخضراء والملاعب ، وتحسين مداخل المحافظة، مشيراً إلى أن المجلس طالب بإتمام المشروعات وأعمال الصيانة في أوقاتها للنهوض بمحافظة الحرث وخدمة أهلها.

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23:01ت م

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