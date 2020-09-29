بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.. مليشيا الحوثي تواصل استهداف الأحياء السكنية بالحديدة

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

تواصل مليشيات الانقلاب الحوثية، استهدافها الأحياء السكنية جنوبي مدينية الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مخلفة عشرات الضحايا في أوساط المدنيين.



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وذكرت مصادر محلية، ان المليشيات الحوثية، قصفت بالمدفعية الثقيلة، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في منطقة ربع الحضرمي، بمديرية حيس.

وأضاف المصدر ان القصف أسفر عن إصابة المواطن يحيى فتيني، وزوجته حميدة أحمد سالم، بجروح خطيرة، فضلاً عن تضرر منزلهما.