شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر جبل استراتيجي في مأرب وانهيار حوثي تام والان مع التفاصيل

الجيش اليمني يحرر جبل استراتيجي في مأرب وانهيار حوثي تام الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهة جبل مراد ورحبة جنوبي محافظة مأرب وسط تراجع كبير للميليشيا الحوثية.

وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني تمكنت، الاثنين، من السيطرة على أجزاء واسعة من جبل الحمراء الاستراتيجي. Advertisements وأكدت المصادر بأن قوات الجيش الوطني حررت مواقع ومرتفعات جبلية مجاورة لجبل الحمراء في منطقة الأوشال بقثة في الحدود بين مديريتي رحبة وجبل مراد بمحافظة مأرب. وأشارت المصادر إلى انكسار تام للميليشيا الحوثية جراء تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتراجعها في الميدان. وقالت المصادر أن المعارك الطاحنة مستمرة حتى اللحظة مؤكدة ارتفاع معنويات أبطال الجيش الوطني والقبائل المساندة له من أبناء مراد.

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