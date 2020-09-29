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الموارد البشرية: خدمة نقل عامل وافد من فرد إلى منشأة موقوفة مؤقتًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن خدمة نقل عامل وافد من فرد إلى منشأة موقوفة مؤقتًا.
جاء ذلك ردًّا من الموارد البشرية على استفسار في هذا الشأن عبر حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر، مساء أمس الاثنين.
وأضافت الموارد البشرية أنه تم إطلاق خدمة (استعراض/ تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة، ولمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على الرابط التالي هنا.
ولفتت الوزارة إلى أنه حتى يتم الاستفادة من حالات الإعفاء للمنشأة لابد من إصدار وسداد رسوم رخص العمل للعامل الوافد المساوية للعمالة السعودية، حتى يتم الاستفادة من حالات الإعفاء من المقابل المالي.
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