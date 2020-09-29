هذه نسب الاشتراك في نظام التأمينات

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الاشتراك في نظام التأمينات.

وأوضحت التأمينات، عبر إنفوجرافيك لها على موقع تويتر، أن فرع المعاشات يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 18%، أما فرع الأخطار المهنية فيطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2%، أما نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) فيطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2%.

كما أوضح الإنفوجرافيك النسب التي يتحملها صاحب العمل والمشترك وعناصر الأجر التي يستقطع منها الاشتراك وهي كما يلي:

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