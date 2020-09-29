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هذه نسب الاشتراك في نظام التأمينات
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الاشتراك في نظام التأمينات.
وأوضحت التأمينات، عبر إنفوجرافيك لها على موقع تويتر، أن فرع المعاشات يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 18%، أما فرع الأخطار المهنية فيطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2%، أما نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) فيطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2%.
كما أوضح الإنفوجرافيك النسب التي يتحملها صاحب العمل والمشترك وعناصر الأجر التي يستقطع منها الاشتراك وهي كما يلي:
وفي وقت سابق أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه يمكن إنجاز 17 خدمة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الفرع.
خدمات التأمينات إلكترونيًّا:
وأوضحت المؤسسة الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًّا، وكانت كما يلي:
1- إضافة وريث.
2- صرف مستحقات العجز غير المهني.
3- إصدار بطاقة مستفيد.
4- صرف مستحقات العجز المهني.
5- فك الالتزام البنكي.
6- صرف مستحقات عائلة سجين.
7- صرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك.
8- صرف مستحقات الدفعة لغير السعوديين.
9- صرف مستحقات الحمل المستكن/ المولود الجديد.
10- صرف بدل حضور المشترك لجلسة اللجنة الطبية.
11- استئناف قرار العجز غير المهني لمشترك.
12- استئناف قرار العجز المهني لمشترك.
13- استئناف قرار عجز وريث أو معال.
14- تعديل بيانات وريث.
15- تعديل بيانات معال.
16- الحصول على تكاليف نقل عاجز مهني.
17- الحصول على نفقات ترحيل جثمان.
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