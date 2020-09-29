مسلخ حفر الباطن يتحول إلى مكب نفايات بعد تعثره والأمانة لا تعليق!

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تحول مشروع مسلخ حفر الباطن الواقع بحي النزهة إلى مكب للنفايات بعد تعثره منذ سنوات، وعلى الرغم من صب قواعده إلا أن العمل توقف وأصبح مشروعًا متعثرًا في ظل الحاجة الملحة بعد مشاهد الازدحام المتكررة على المسلخ القديم الواقع عند سوق الماشية.

مسلخ لم يرَ النور!

وقال متابعات الخليج 365 خالد السهلي: إنه ‏كما يعلم الجميع، محافظة حفر الباطن يوجد فيها أكبر سوق لبيع المواشي على مستوى الشرق الأوسط، والغريب أنه لا يوجد فيها إلا مسلخ واحد فقط رغم أن عدد سكانها يقارب المليون، واستبشرنا من قبل بافتتاح مسلخ آخر، لكن للأسف لم يرَ النور حتى الآن، ونتمنى من المسؤولين المساعدة في إنجازه حتى يساهم في حل مشكلة الازدحام والطوابير التي نشاهدها يوميًّا في مسلخ حفر الباطن الوحيد.

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أما نايف العنزي فقال: استبشر أهالي حفر الباطن ببدء العمل بمشروع مسلخ البلدية النموذجي بحي النزهة خلف شركة الكهرباء قبل أربع سنوات، ولكن تعثر المشروع حوّل حلمهم إلى سراب، وكان المسلخ سيوفر الكثير من المعاناة وخاصة في أوقات المناسبات والأعياد لاحتوائه على اشتراطات صحية كوجود طبيب بيطري يقوم بفحص الذبائح وتعقيم كل الأجهزة والمعدات المستخدمة في عملية الذبح ولكن تفاجئنا بتعثر المشروع والمتوقع تسليمه عام 1440، ونطالب أمانة حفر الباطن وبلدية غرب حفر الباطن والمجلس البلدي بالنظر في مشروع المسلخ وذلك بتسليمه لمستثمر آخر وإنهاء معاناة الأهالي بأسرع وقت.

حفر الباطن تستحق 3 مسالخ:

وأشار ‏فهد ناقي المطيري إلى أنه في الحقيقة حفر الباطن تستحق ثلاثة مسالخ وليس مسلخين، وأملنا في أمين حفر الباطن الجديد للنظر بجدية في إيجاد مسلخ ويكون أكبر استيعاب من المسلخ الحالي والعمل على إكمال ما تم البدء به في المسلخ الجديد الذي توقف العمل فيه منذ مدة ليست بالقليلة والتحقيق في أسباب توقفه، رغم الحاجة الملحة لاستكماله وتشغيله.

‏وذكر خالد السقياني أن ما تشهده محافظة حفر الباطن من كثافة سكانية تسببت في مواجهة دائمة لازدحام شديد عند المسلخ الوحيد، سواء في شهر رمضان أو في الأعياد أو في الأوقات العادية وإقبال أهالي المحافظة على السلخ، وهناك مسلخ في حي النزهة متعثر منذ عدة سنوات ونأمل النظر في إكماله وسرعة إنجازه؛ لأنه سيساعد على تخفيف الزحام عند المسالخ.

لا تعليق من الأمانة:

وحاولت “متابعات الخليج 365” أخذ توضيح رسمي من أمانة حفر الباطن حول سبب تعثر المشروع إلا أن متحدثها الرسمي علي المطيري وعد بالرد منذ عدة أيام، ولكن لم يتم الرد حتى إعداد هذا الخبر.

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