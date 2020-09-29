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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمباراته المقبلة أمام الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 ، المقامة في الدوحة، حيث اكتفى عناصره بالتمارين في الصالة المغلقة.
وتركزت حصة النصر التدريبية، أمس الاثنين، على التمارين المتنوعة في صالة الحديد، وفقًا لما قرره مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا.
في الطرف الآخر فتح الأهلي، ملف مباراة النصر، حيث انطلقت تدريبات الأهلي التي جاءت بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق الصربي فلادان، باجتماع بحضور الأجهزة الإدارية مع اللاعبين، فيما شهد المران مشاركة العائدين من الإصابة ياسر المسيليم ونوح الموسى.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 12:41 AM
واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمباراته المقبلة أمام الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 ، المقامة في الدوحة، حيث اكتفى عناصره بالتمارين في الصالة المغلقة.
وتركزت حصة النصر التدريبية، أمس الاثنين، على التمارين المتنوعة في صالة الحديد، وفقًا لما قرره مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا.
في الطرف الآخر فتح الأهلي، ملف مباراة النصر، حيث انطلقت تدريبات الأهلي التي جاءت بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق الصربي فلادان، باجتماع بحضور الأجهزة الإدارية مع اللاعبين، فيما شهد المران مشاركة العائدين من الإصابة ياسر المسيليم ونوح الموسى.
، النصر والأهلي .. تحضيراته مكثفة لمواجهة ربع نهائي أبطال آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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