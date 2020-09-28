شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: مبدعو المنطقة شركاء في تحقيق مستهدفات «الثقافة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن المبدعين في المنطقة شركاء في تحقيق مستهدفات وزارة الثقافة، نحو إثراء الحراك الثقافي وإبراز الوجه المشرق للقطاع الثقافي والمملكة، وحماية المواقع التراثية، والاهتمام بها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بالإمارة اليوم، نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق، وعدد من قيادات أمانة المنطقة.

واطلع سموه على عدد من الملفات المشتركة بين الوزارة وإمارة المنطقة الهادفة لتنمية وتعزيز الحراك الثقافي، والمبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، منوهاً بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به القطاع الثقافي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.

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وأبان سموه، أن ازدهار القطاع الثقافي وتنميته، يثري حياة الفرد والمجتمع، ويعكس الصورة الإيجابية والحضارية للمملكة، وما تتمتع به من مواقع تراثية، وثقافة عريقة، وحراك ثقافي مميز، أسهم في فتح الآفاق للمثقفين والمهتمين، وعزز مشاركة المملكة في مختلف المحافل، ومكن أبناء وبنات المملكة من إبراز تميزهم وإبداعهم في مختلف الميادين الثقافية، مؤكداً أنَّ لنقل ثقافة المملكة وحضارتها للعالم والتعريف بها دورا مهما ومحوريا تقوم به الوزارة والهيئات التابعة لها.

من جهته، قدم نائب وزير الثقافة، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعم سموهما المستمر للقطاع الثقافي في المنطقة، بما يعود بالنفع على الحراك الثقافي العام الذي تشهده المملكة، منوهاً بالدعم اللا محدود الذي يجده القطاع الثقافي من لدن القيادة الرشيدة "أيدها الله" الذي مكّن وزارة الثقافة بقيادة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، من تصميم مشروع شامل للنهوض بالقطاع الثقافي في مختلف مناطق المملكة.

وأكد، حرص الوزارة على دعم جميع مظاهر النشاط الثقافي في مناطق المملكة وبمختلف المسارات الإبداعية، من خلال رؤية وتوجهات الوزارة التي حددت أوجه الدعم والتمكين، ورسمت خارطة طريق نحو قطاع ثقافي متطور وفعّال، مشدداً على أهمية المنطقة الشرقية بوصفها حاضنة لنشاط ثقافي مميز بمواهبها الإبداعية ومواقعها الثقافية والتاريخية المهمة.