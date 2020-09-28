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بلاغ عن جريمة اعتداء على المال في الكويت كل 29 ساعة!
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت إحصائية النيابة العامة في الكويت للعام المنصرم (2019) أن هناك بلاغًا عن جريمة اعتداء على المال في البلاد كل 29 ساعة.
وبيّنت الإحصائية التي تأخر صدورها 4 أشهر بسبب جائحة كورونا أن النيابة العامة تلقّت في عام كامل 6431 بلاغًا، يشمل النيابة الكلية والنيابات التخصصية والنيابات الجزئية، وغيرها من بلاغات أُحيلت إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء والإدارة العامة للمباحث والإدارة العامة للتحقيقات وجهات أخرى.
وأشارت الإحصائية إلى أن نيابة الأموال العامة تلقت العام الماضي 300 بلاغ، ما يعني أن البلاغات في جرائم الاختلاسات والاعتداء على المال ليست قليلة، وهي شبه يومية، بحسب القبس الكويتية.
ووفق الإحصائية، فإن أعلى النيابات الجزئية تحقيقًا في القضايا كانت نيابة عاصمة الكويت بـ1193 بلاغًا، وبفارق كبير جدًّا عن باقي النيابات، وذلك يرجع إلى وجودها ومركزيتها في قصر العدل، إضافة إلى الجرائم التي وقعت في المحيط المخولة بالتحقيق فيه.
أما نيابة الجهراء فهي أقل النيابات تحقيقًا بـ75 بلاغًا.
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