انتبهوا من الدهون المشبعة وتناولوا غير المشبعة باعتدال

2020-09-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

العديد من الأطعمة التي نتناولها تحتوي على الدهون، ولكن الكثير من الأفراد يخلطون بين الدهون المشبعة وغير المشبعة والبعض الآخر لا يعرف الفرق بينهما.

Advertisements

رفع مستوى الكوليستيرول

يقول استشاري التغذية الدكتور ماجد حسيب لـ”متابعات الخليج 365“: هناك نوعان من الدهون مشبعة وغير مشبعة، إذ يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المشبعة إلى رفع مستوى الكوليسترول لدى الفرد وبالتالي ارتفاع فرص الإصابة بالأمراض، أما الدهون غير المشبعة فهي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ولكن يجب أيضًا تناولها باعتدال.

مصادر الدهون الغذائية

وبين أن أهم مصادر الدهون المشبعة هي اللحوم، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، الأطعمة المقلية، الشوكولاتة الداكنة، الزبدة، أما مصادر الدهون غير المشبعة فهي الأسماك، بعض المكسرات، البذور، الأفوكادو، الزيتون، البيض، الجبن.

تأثيرها الدهون المشبعة على القلب

وخلص إلى القول، إن دراسة حديثة أظهرت أن الأشخاص المصابين بالأمراض القلبية أو المعرضين لخطر الإصابة بها لديهم نسب عالية من الدهون المشبعة في نظامهم الغذائي، كما أظهرت المزيد من الأبحاث أن الدهون المشبعة قد تعمل على زيادة مستويات الكوليسترول في الجسم، في المقابل فإن فوائد الدهون غير المشبعة كثيرة.

فقد تبين أن اليونانيين والأشخاص الذين يعيشون في مناطق البحر المتوسط يمتلكون نسبة منخفضة من معدل الإصابة بأمراض القلب وذلك نتيجة تناول الدهون غير المشبعة والتي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات والمساعدة في بناء أغشية الخلايا في الجسم.



شارك الخبر







