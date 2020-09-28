السند: فضح الإرهابيين والقضاء عليهم من أعظم القربات إلى الله

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند: إن القبض على الإرهابيين وفضحهم من أعظم الجهاد في سبيل الله.

جاء ذلك تعليقًا من الشيخ السند بعد أن ألقت رئاسة أمن الدولة القبض على خلية إرهابية تدربت في إيران، حيث أكد رئيس الأمر بالمعروف أن كشف الإرهابيين والقبض عليهم، وإفشال مخططاتهم لتدمير العباد والبلاد من أعظم الجهاد في سبيل الله، والقيام بفضحهم والقضاء عليهم من أعظم القربات إلى الله جل وعلا.

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وتابع الشيخ السند: الدفاع عن هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، والذود عنها والحفاظ على أمنها وفضح أعدائها، وتخليص العباد والبلاد من شرهم من أعظم الواجبات الشرعية.

وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين.

تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة.





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