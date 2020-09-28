، عن بُعد .. حفل احتفاء مكتب تعليم يدمة باليوم الوطني الـ"90" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهد عرض فيلم وثائقي عن المؤسس وقصائد شعرية واختُتم بـ"العرضة"

رعى محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، احتفاء مكتب التعليم بمحافظة يدمة، باليوم الوطني (90) للمملكة العربية السعودية، وذلك عن بُعد، عبر المنصات الإلكترونية، وبمشاركة مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وبدأ الحفل الخطابي بآياتٍ من القرآن الكريم، وكلمة لمحافظ محافظة يدمة موفق العنزي، تحدث فيها عن اليوم الوطني وإنجازات الوطن قائلاً: في هذا اليوم التاريخي تحل ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، وفيها يتذكر المواطن السعودي سيرة المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله - الذي أرسى كيان هذا الوطن واستطاع بحنكته وإيمانه الراسخ بالله تعالى بناء هذا الوطن وشيد قواعده ليكون موطن العزة والكرامة وليصبح قلب العالم الإسلامي ومصدر الطمأنينة والرخاء.

من جانب آخر، شكر مدير مكتب التعليم بمحافظة يدمة، سعد بن غريب آل فطيح، المحافظ والضيوف الكرام على تشريفهم الحفل عن بعد، ثم تحدث عن هذه المناسبة الغالية، وقال: تطل علينا كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي، وهو اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل.

وتم خلال ذلك عرض فيلم وثائقي عن الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ثم قُدم عددٌ من القصائد الشعرية الوطنية بهذه المناسبة الغالية واختتمت بالعرضة السعودية.

ويأتي الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث حظيت وزارة التعليم بدعم قيادة المملكة -حفظها الله- لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد.

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