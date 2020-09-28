محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 7.095.422 والوفيات 204.328 شخصًا سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 36.335 إصابة مؤكدة و295 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً، كشفت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 7.095.422 حتى تاريخ اليوم الاثنين، فيما بلغ عدد الوفيات 204.328 حالة وفاة. الولايات المتحدة تسجِّل 36.335 إصابة جديدة و295 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-28 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 36.335 إصابة مؤكدة و295 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً، كشفت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 7.095.422 حتى تاريخ اليوم الاثنين، فيما بلغ عدد الوفيات 204.328 حالة وفاة. Advertisements 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 11:32 PM إجمالي الإصابات بلغ 7.095.422 والوفيات 204.328 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 7.095.422 والوفيات 204.328 شخصًا سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 36.335 إصابة مؤكدة و295 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً، كشفت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 7.095.422 حتى تاريخ اليوم الاثنين، فيما بلغ عدد الوفيات 204.328 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجِّل 36.335 إصابة جديدة و295 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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