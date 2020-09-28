بالفيديو..حكم المغالاة في الدية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الاثنين، حكم المغالاة في الدية.
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " : المغالاة في الدية أمر مستنكر ولا تقرر الشريعة اخد اموال الزكوات التي يسنقذ بها المساكين في الإصراف على اعتاق رقبة والزكاة حق للفقراء والمساكين.
وأضاف : تأخذ هذه الزكوات ويتم المبالغة في الدية وقال الله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ".
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