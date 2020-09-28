شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للأميرة مضاوي في أحضان والدها الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثقت صورة نادرة لحظة مرور الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بجانب ابنته الأميرة مضاوي. وثقت صورة نادرة لحظة مرور الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بجانب ابنته الأميرة مضاوي. وعلق حساب تاريخ آل سعود على الصورة قائلا: "الصورة للأميرة (مضاوي بنت الملك عبدالعزيز) وهي بحضن والدها ويظهر بالصورة الأميران محمد ومنصور، عام التقاط الصورة غير معروف".

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