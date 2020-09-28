شكرا لمتابعة خبر عن الأحيدب: بعض أطباء الحكومة خذلوا الوطن بعد أزمة كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

انتقد الكاتب المهتم بالشان الصحي محمد الأحيدب بعض الأطباء الحكوميين ممن استغلوا أزمة فيروس كورونا.

وقال الأحدب في تصريحات تلفزيونية: رأينا في جائحة كورونا صور أقبح بكثير من كل ما تحدثنا عنه سابقا من صور الاستغلال المادي عند بعض الأطباء!!

وتابع : "منها هؤلاء الذين أنشؤوا تطبيقات يجيبون فيها عن سؤال المريض بـ 200 ريال!".

وأشار إلى من قاموا بفتح عيادات خاصة، قائلا: "الدولة فرغت بعض الأطباء الحكوميين في بيوتهم أثناء الجائحة، ففتحوا عيادات بالمستشفيات الخاصة لإجراء جراحات تكميم وقص معدة ونفخ شفايف، ورفعوا كشفيتهم إلى 1200 ريال، والزيارات المنزلية 1800..".