شكرا لمتابعة خبر عن الأحيدب: بعض أطباء الحكومة خذلوا الوطن بعد أزمة كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):انتقد الكاتب المهتم بالشان الصحي محمد الأحيدب بعض الأطباء الحكوميين ممن استغلوا أزمة فيروس كورونا.
وقال الأحدب في تصريحات تلفزيونية: رأينا في جائحة كورونا صور أقبح بكثير من كل ما تحدثنا عنه سابقا من صور الاستغلال المادي عند بعض الأطباء!!
وتابع : "منها هؤلاء الذين أنشؤوا تطبيقات يجيبون فيها عن سؤال المريض بـ 200 ريال!".
وأشار إلى من قاموا بفتح عيادات خاصة، قائلا: "الدولة فرغت بعض الأطباء الحكوميين في بيوتهم أثناء الجائحة، ففتحوا عيادات بالمستشفيات الخاصة لإجراء جراحات تكميم وقص معدة ونفخ شفايف، ورفعوا كشفيتهم إلى 1200 ريال، والزيارات المنزلية 1800..".
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