شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طرق وصول المعتمرين إلى الحرم المكي وأماكن مواقف الحافلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح مساعد الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات لشؤون النقل الأستاذ أسامة عبدالوهاب أن كل من سيصل لتأدية العمرة ستطبق عليه الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد بعد الحصول على الترخيص.

وأضاف عبدالوهاب خلال حواره عبر قناة الإخبارية أن النقابة العامة للسيارات وفرت حافلات موجودة في مناطق محددة بمكة المكرمة في محيط المسجد الحرام، لافتا:" قبل صعود الراكب للحافلة يتأكد موظف نقابة السيارات أن هذا الشخص معه ترخيص للعمرة بأنه سليم صحياً ويستطيع ركوب الحافلة في تباعد معين كي يصل للحرم من أجل تأدية النسك في راحة واطمئنان ".

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وأشار عبدالوهاب:" هناك مواقف مخصصة من أجل اجتماع الأفواج محددة من قبل وزارة الحج والعمرة في محيط المسجد الحرام "، موضحا:" نقابة السيارات لديها مواقف محددة للسيارات الصغيرة والحافلات بمحيط المسجد الحرام لنقل المعتمرين إلى المراكز التي وفرتها وزارة الحج والعمرة ".

وأبان عبدالوهاب أن القادم إلى مكة يصل لمواقف حجز سيارات بمنطقة كدي بجنوب مكة ثم ينتقل بالحافلة أو السيارة الصغيرة إلى منطقة التجمع في محيط المسجد الحرام لضمان سلامة المعتمرين حتى يصل لتأدية العمرة في أمان واطمئنان من خلال رقابة مباشرة.

وتعد النقابة العامة للسيارات هى إحدى الجهات الموجودة في منظومة الحج والعمرة لخدمة المعتمرين القادمين في هذا الموسم بترتيبات احترازية كما هو معروف.