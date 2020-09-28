رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب يلتقي وفدًا من وزارة الدفاع

التقى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، في مقر الهيئة، وفدًا من وزارة الدفاع برئاسة هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة وقادة الكليات العسكرية لمناقشة التعاون والدعم والاستشارة في الاعتماد الأكاديمي والتدريب والتأهيل في مجال الجودة والاعتماد.

ورحب رئيس الهيئة بالحضور، وأشاد بالنقلة الكبيرة والإنجازات النوعية التي تشهدها مرافق التعليم والتدريب بوزارة الدفاع، مؤكدًا إن الهيئة ومراكزها تتطلع إلى خدمة هذا الكيان الكبير، مشيرًا بأن ما تقدمه الهيئة من دعم، وما تعمل عليه في مشروع الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري واجب وطني.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من أوجه التعاون من أبرزها جوانب الدعم والاستشارة التي يمكن أن تقدمها الهيئة للكليات خصوصاً في الأعمال المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي، وتدريب وتأهيل بعض منسوبي الكليات في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي. كما استعرض الحضور مراحل العمل التي تمر بها بعض مرافق التعليم بوزارة الدفاع لتحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي العسكري.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اتفاقية بين هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة التعليم والتدريب بالقوات المسلحة وكليات وزارة الدفاع تتضمن تقديم الدعم والتدريب والتأهيل في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير منظومة التعليم بوزارة الدفاع، وربط مؤهلات التعليم والتدريب التي تمنحها مرافق التعليم بوزارة الدفاع بالإطار الوطني للمؤهلات، والعمل وفق خطة لحصول الكليات على الاعتماد الأكاديمي العسكري.

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حضر اللقاء من وزارة الدفاع اللواء الطيار الركن علي الرويلي مساعد قائد كلية الملك فيصل الجوية، واللواء الركن محمد الرويلي قائد كلية القيادة والأركان وجامعة الدفاع الوطني، واللواء الركن عادل البلوي رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، والعميد الركن علي الحكمي ركن التعليم بكلية الملك عبدالعزيز الحربية، والعميد الركن محمد الشهري ركن التعليم بكلية الملك فهد البحرية، والعميد الركن خالد القحطاني ركن التعليم بكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

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