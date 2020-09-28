حدد غرامة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس..

تفاعل «المرور السعودي»، مع مقطع فیدیو نشره أحد المغردین عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، یظھر شاحنة كبیرة تقوم بعبور الرصيف للاتجاه المعاكس على جسر الأمير محمد بن عبدالعزيز في الطائف. وقال «المرور السعودي»: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام». Advertisements وفي وقت سابق أوضح «المرور السعودي» أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث. وقال عبر حسابه على «تويتر»: «قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال». https://twitter.com/g0AJ3yN7S7A5oOq/status/1309877451129081856

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثق شاحنة تسير عكس الاتجاه بالطائف.. و«المرور» يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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