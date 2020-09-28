«الموارد البشرية» تجدد التذكير بعمل موظفي الحكومة في القطاع الخاص

حددت موقف الأنشطة التجارية..

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن موظفي الدولة لا يُسمح لهم بالعمل بالقطاع الخاص، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل عمل الموظف الحكومي بأجر خارج وقت الدوام الرسمي والعمل بالجمعيات في الفترة المسائية يعد مخالف؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلاً: «لا يسمح لموظفي الدولة العمل بالقطاع الخاص أو مزاولة الأنشطة التجارية». Advertisements اقرأ أيضًا: الموارد البشرية توضح شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي «المساعدة المقطوعة» تدفع وزارة الموارد البشرية لتوضيح الموقف

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