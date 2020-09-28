5 إجراءات احترازية مهمة لسلامة المعتمرين بالمسجد الحرام

كشفت رئاسة شؤون الحرمين، عن أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام، لسلامة المعتمرين، وذلك بعد قرار عودتهم مرة أخرى، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين عبر موقع «تويتر» أهم الإجراءات المتخذة والتي جاءت كالآتي:

- تعقيم الحرم 10 مرات يوميًا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه ابتداء من الأحد المقبل.

- يمنع الوصول للكعبة المشرفة والحجر الأسود.

- تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.

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- توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلقة حفاظًا على سلامتهم.

- الطواف سيكون خارج الحاجز الموجود حاليًا.

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