برؤية ولي العهد برنامج الإسكان يحقق أرقامًا غير مسبوقة

واصلت رؤية سمو ولي العهد تحقيق مستهدفاتها عبر برنامج الإسكان بأرقام غير مسبوقة وفق الحلول السكنية التي طرحها ولي العهد في رؤيته قبل أعوام عدة؛ لتساهم في رفع نسبة التملك وتوفير حلول مختلفة لتسريع تملك المسكن الأول للمواطن.

ولم تغفل رؤية ولي العهد تخفيف ضغط العبء المالي عن كاهل المواطن؛ حيث عملت البرامج والمبادرات المختلفة التي وفرها برنامج الإسكان على توفير قروض سكنية مدعومة وأراض مجانية وحلول سكنية تناسب فئات المجتمع المختلفة دون التأثير على دخله الرئيس.

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واهتمت رؤية ولي العهد اهتمامًا خاصًا بالأسر الأشد حاجة عبر مبادرة الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان التي وفرت عشرات الآلاف من المساكن بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية وبشراكه مع القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل عمل على تغيير العديد من التشريعات والتنظيمات؛ تحقيقًا لرؤية وتوجهات ولي العهد بإيجاد حلول فورية وتسهيلات مبتكرة تضمن سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول.

هذا وقد تداول مغردون فيديو يستعرض فيه ولي العهد رؤيته حول برامج الإسكان التي شددت على توفير المسكن للمواطن ويظهر فيه بوضوح تحقق الأرقام المستهدفة التي رسمها ولي العهد ضمن أهداف برامج الإسكان؛ حيث قفزت نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من ٤٧٪ إلى 62% في العام الحالي ٢٠٢٠م حسب البيانات المعلنة من قبل الهيئة العامة للإحصاء.