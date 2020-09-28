الشورى يطالب بتوطين وظائف بلدية وزيادة النساء في الأمر بالمعروف

أصدر مجلس الشورى قرارا، في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، ينص على أنه يتوجب على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى دوت الخليج لخلق عالم سيبراني أكثر أمانا، كما وافق على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وأيضا طالب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزيادة توظيف العنصر النسائي فضلا عن وضع خطة زمنية لتحويل المباني المستأجرة إلى مملوكة.

توطين وظائف

طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، فضلا عن الاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية.

وكذلك إعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والامراض.

كما طالبها بوضع واعتماد آلية تنفيذ محكمه باستخدام تقنيات حديثة تكون ملزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الاستراتيجية والعمرانية وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضعها وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها الأهداف التي وضعت. وأيضا على الوزارة إجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.

وطالب المجلس أيضا من وزارة الشؤون البلدية والقروية تفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (20353) وتاريخ 1/‏‏‏ 9/‏‏‏ 1431، وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة. وكذلك على الوزارة ربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي داخل المدن وفي الطرق السريعة والمتنزهات والأسواق بشرط وجود دورات مياه تناسب حجم المكان وعدد من يستفيد منه، إضافة إلى اشتراط نظافتها.

زيادة العنصر النسائي

طالب عضو الشورى ناصر النعيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بوضع خطة زمنية لتحويل المباني المستأجرة إلى مملوكة وذلك في ظل وجود أراضٍ تابعة لها لأن الإيجارات لسنوات قد تتخطى قيمة المباني، كما طالب بزيادة توظيف العنصر النسائي في الهيئة.

مهام صندوق النفقة

في قرار أصدره المجلس– بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1440/‏‏‏ 1441، على صندوق النفقة دراسة استفادة الصندوق من أموال الزكاة، واعتباره أحد الجهات المشمولة بأموال الهيئة العامة للزكاة والدخل. كما أن على صندوق النفقة دراسة التوسع في مهام الصندوق، لتشمل من وجبت عليه النفقة، وتعذر أداؤها بسبب الإعسار.

وقرر المجلس احالة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور والمقدم من عضو المجلس خالد الدغيثر استنادا إلى المادة «23» من نظام المجلس إلى لجنة خاصة لدراسته.

كما وافق المجلس على قرار طالب فيه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإيجاد قاعدة بيانات بجميع اللوائح التي تصدر عن الجهات الحكومية؛ سواء اللوائح التنفيذية أو التنظيمية أو لوائح الضبط الإداري، مع توضيح أي تعديلات تطرأ عليها، وإتاحة البحث فيها والاطلاع عليها للعموم.

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تعزيز القدرات السيبرانية

صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بتطوير وتدريب كوادر بشرية وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من العمل في المراكز المعلوماتية التقنية، ووضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني، مشدداً في قراره على الهيئة بالعمل على مواجهة السلوكيات الإجرامية في الفضاء السيبراني التي تحرض على التطرف والعنف والإرهاب، ووضع ضوابط إلزامية لحماية الأطفال من سلبيات التقنية وشبكات الإنترنت.

ودعا المجلس الهيئة بالعمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى دوت الخليج لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا، والتنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلًا بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد.

مطالبات المجلس من وزارة الشؤون البلدية والقروية

- تحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين وتوطينها

- إعادة تقييم سياسات الإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة

- اعتماد آلية تنفيذ محكمه باستخدام تقنيات حديثة

- دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها

- تفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف

- ربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي والمتنزهات والأسواق بوجود دورات مياه تناسب حجم المكان