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الجبير يتلقى اتصالا من نظيره الألماني

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تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالا هاتفيا، أمس، من وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلز آنن. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الجبير، اتصالا هاتفيا، بوزير خارجية جمهورية كوبا روبيرتو ألفاريز خيل. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى كذلك اتصالا بوزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبيرتو ردبيري. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.


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