الجبير يتلقى اتصالا من نظيره الألماني

كما أجرى الجبير، اتصالا هاتفيا، بوزير خارجية جمهورية كوبا روبيرتو ألفاريز خيل. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأجرى كذلك اتصالا بوزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبيرتو ردبيري. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
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